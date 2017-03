Cameroun: Œuvres sociales privées - Le Minas sur le terrain

A la faveur d'une visite de travail dans trois structures en charge des personnes vulnérables du département du Mfoundi.

C'est au pas de course, que le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, a entamé une visite de travail consacrée à l'évaluation du fonctionnement et des interventions techniques des œuvres sociales privées dans le département du Mfoundi. Ont tour à tour reçu la visite du ministre, le foyer des missionnaires de la charité de Simbock, le foyer des centres d'accueil de l'espoir d'Efoulan et l'association Prohandicam (Promotion des handicapés du Cameroun). Entre les trente six pensionnaires, tous âgés de plus de 75 ans et pour la majorité abandonnés par leurs familles, les orphelins du sida, les enfants issus de familles indigentes, les jeunes filles-mères et les jeunes désœuvrés d'Efoulan, les personnes handicapées de Mimboman, Pauline Irène Nguene est passée par toutes les émotions.

Elle a eu droit à une présentation sans complaisance des situations et problèmes liés à chaque structure et catégorie de personnes. Et face aux interpellations, elle a su trouver les mots justes pour encourager les promoteurs de différents centres, galvaniser les encadreurs et surtout réconforter les personnes vulnérables. « Nous sommes venus toucher du doigt les réalités de vos quotidiens et les problèmes auxquels vous faites face. Tout en vous adressant nos félicitations pour tous les efforts entrepris dans l'encadrement de toutes ces personnes vulnérables, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seuls et que dans la mesure de nos moyens, nous apporterons des solutions à vos problèmes, afin que l'ensemble de la communauté nationale développe une vision positive de la société égalitaire à laquelle nous aspirons », a dit le Minas.

Et elle n'est pas venue les mains vides. A chaque étape, des dons constitués de déambulateurs (fauteuils), couvertures, cartons de savon, d'huile, de sucre, de bougies, de sardines, de pâtes alimentaires, de poissons, d'eau de javel, de couches pour adultes, de thé, de sacs de riz et de papiers hygiéniques ont été remis à chaque structure.