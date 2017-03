Cameroun: Incident au Fomaric - Le comité d'organisation explique

L'objectif est de clarifier la situation après l'accroc survenu le week-end dans l'espace jeux et loisirs.

Surenchère. Le terme a été utilisé deux fois par M. Tchatse, le vice-président du comité d'organisation du festival Fomaric. C'était lundi, 27 février 2017, lors d'un point de presse donné sur le site de l'évènement au club Camtel de Bepanda. Un seul point à l'ordre du jour : faire une mise au point sur l'incident survenu sur le manège des chaises volantes à l'espace jeux et loisirs dans la nuit du 25 au 26 février. « Un de nos manèges s'est planté et a renversé neuf personnes. Quelques personnes ont été diligentées dans les hôpitaux de la place.

Et cette même nuit, ils sont tous rentrés chez eux. Nous sommes donc étonnés que l'affaire ait pris une telle ampleur », explique M. Tchatse. Le communicateur du festival, Prince Berony, donne plus de détails : « C'était aux environs de 1h10 mn. Heureusement, l'appareil s'est couché du côté où il n'y avait personne. Il y a eu deux blessés, un jeune homme et une demoiselle.

Le jeune homme a été évacué à Laquintinie dans le véhicule du festival. Il n'y a même pas passé 45 minutes. Pareil pour la jeune dame qui a, elle, été conduite à l'hôpital de district de Deido. Personne n'a été transporté dans un tricycle comme on a pu l'entendre ici et là. » Quant au carrousel concerné, il est à l'arrêt. Un tour sur place a pu permettre de le constater.

Tout comme on a pu constater les dégâts subis lors de l'incident, avec quelques parties abîmées et des panneaux qui ont sauté. Mais, les chaines métalliques retenant les sièges sont toutes en place. Il s'agit maintenant de mener des enquêtes pour déterminer les causes exactes de l'accident. Déjà, les différents intervenants s'accordent à dire que non seulement le matériel n'était en aucun cas vétuste, mais également qu'il est assuré et il peut prendre des personnes de tous poids.