Cameroun: TIC - Leçons de visibilité sur Wikipedia

Une session gratuite de formation virtuelle pour rendre le Cameroun, entre autres, plus présent sur la toile.

Comment devenir un contributeur de Wikipedia, l'encyclopédie en ligne gratuite, basée sur le principe de rédaction collaborative ? Pour résoudre ce problème, depuis 2016, l'initiative WikiMooc pour apprendre à contribuer sur la plateforme a été mise sur pied par WikiMedia France. Et la deuxième session de formation virtuelle sera lancée dès le 6 mars 2017, ce pour six semaines. Mais déjà, qu'est-ce qu'un Mooc ? C'est d'abord l'abréviation de « Massive open online course », qu'on peut traduire par « cours en ligne gratuit et ouvert à tous ». Un Mooc est donc destiné à regrouper un nombre important d'internautes en vue d'un partage massif de savoirs.

Le WikiMooc part d'un triple constat sur le fond : il y a un manque de contributeurs sur Wikipédia, un manque de diversité parmi les contributeurs (pays d'Afrique francophone sous-représentés, femmes peu présentes), et enfin trop d'idées reçues de la part du grand public à propos de Wikipédia. Sur la forme, organiser des formations en réel est coûteux, avec une logistique complexe à mettre en place. La finalité pour les inscrits est a minima de découvrir ce qu'est Wikipédia et comment la plateforme fonctionne. Au mieux, de devenir contributeur régulier, acquérir des compétences rédactionnelles et informationnelles, etc. Pour Wikimedia France, il s'agit aussi de recruter de nouveaux contributeurs pour améliorer la fiabilité de Wikipédia et le nombre d'articles, et de diversifier le profil des Wikipédiens. Ce qu'ils ont appris : les règles, les techniques, comment écrire, comment trouver les idées d'articles, comment doivent être publiés ces articles, comment les « sourcer », etc.

Georges Fodouop: « C'est l'endroit où il faut être »

Informaticien et formateur Wikipedia.

Quel est le niveau de visibilité du Cameroun sur Wikipedia ? Le portail du Cameroun recense 5340 articles qui ne sont, pour la plupart, pas à jour ou peu illustrés. Comparons ce chiffre seulement à la France, pour laquelle on recense 323 000 articles. L'essentiel du travail reste à faire afin d'augmenter le niveau des articles présents. On a, par exemple, très peu d'informations sur les sites touristiques camerounais, très peu d'informations sur les autorités, les personnalités à tous les niveaux (monde de la culture, l'art, musique,...). Où trouver donc les informations, si et dans la plus grande encyclopédie du monde et la plus visitée on ne peut pas les avoir? Quelle importance pour le pays d'être présent sur la toile ? Nous sommes à l'ère du numérique et de plus en plus, les informations sont disponibles et accessibles via Internet.

En plus, notons que l'encyclopédie Wikipédia c'est plus de 500 millions de visiteurs par mois, plus de 30 millions d'articles dans plus de 285 langues et qu'elle apparaît parmi les cinq premiers résultats lors des recherches sur Internet. Comme pour dire que c'est l'endroit où il faut être si on veut avoir de la visibilité. Ça peut permettre au pays de faire rayonner sa culture, de faire connaître sa géographie, son histoire, sa politique, etc., de s'investir davantage dans le numérique. Quelles sont les autres initiatives lancées par Wikipédia pour encourager les Africains à produire des contenus ? Wikipédia met à disposition un ensemble de matériels/logiciels en tant qu'association à but non lucratif.

Le WikiMooc est dans la continuité de l'apprentissage pour une meilleure utilisation de la plateforme Wikipédia. En plus, plusieurs projets en cours en Afrique permettent au continent d'exister et aux Africains de contribuer. On a « Wiki Loves Women », soutenu par le Goethe Institut et coordonné dans différents pays du continent, qui vise la mise à disposition de contenus rendant hommage à des femmes africaines influentes et reconnues, reflétant les réalités auxquelles femmes et filles doivent faire face à travers toute l'Afrique. Il y a aussi « Wiki Loves Africa », un concours photographique annuel visant à enrichir les contenus (images, vidéos, audios) sur l'Afrique. Toutes ces données permettent d'illustrer les articles existant dans Wikipédia.