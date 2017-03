Cameroun: Idenau - «c'est le fils du cousin d'un copain... »

Un peu partout à travers notre cher et beau pays, il continue d'alimenter les conversations. Chacun y allant parfois de ses... «divers», de ses «révélations», voire carrément de ses «scoops» !

Dans un contexte de démocratie, qui peut empêcher les gens de tenir le crachoir ? Qui peut les empêcher d'enjoliver la chronique citadine ou villageoise quotidienne ? En tirant, en général, la couverture, de leur côté. En épiçant, en pimentant le récit authentique des faits. Surtout quand il s'agit de broder autour du football. Et précisément, du récent parcours quasiment épique des Lions, au cours de la toute récente Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, ils sont nombreux, ces Camerounaises et ces Camerounais qui, pendant un bon petit moment encore, vont... planer. Depuis le triomphe de l'équipe nationale nôtre au Gabon, ils planent dans des sphères de félicité. Ils voguent sur un magnifique nuage doré, incrusté de Vert-Rouge-Jaune...

Est-ce ce qui pousse (néanmoins) certains compatriotes à... s'inventer par exemple des relations de... parenté surréaliste, virtuelle? Parenté avec tel poulain de Hugo Broos, ou amitié avec la famille de tel autre. Une fois de plus et comme toujours ou presque, la mise en lumière conférée par le succès, d'une manière ou d'une autre incite les gens, à vouloir s'identifier aux héros. Voilà également pourquoi, comme par un coup de baguette magique, les Benjamin Moukandjo, Fabrice Ondoa, Ambroise Oyongo Bitolo et tous les autres, se découvrent de... nouveaux «tontons», «cousins» et «frères» dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Que voulez-vous ! La gloire et le... «cash», font courir. Tout simplement, que leurs... vrais parents et proches apprennent à gérer. Plus facile à dire qu'à mettre en musique ! Impossible n'est pas encore camerounais...