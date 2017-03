Sénégal: Utilisation des OGM au pays - Les préalables de Macky Sall

Présidant l'ouverture de la 8e édition de la séance académique solennelle 2017 de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts), le président de la République, Macky Sall, a prôné une utilisation des Organismes génétiquement modifiés (Ogm). Macky Sall demande toutefois de franchir le pas en prenant les précautions nécessaires sur la base d'une régulation dynamique. Aussi a-t-il annoncé l'instauration de plusieurs prix pour promouvoir la culture scientifique chez les filles.

«Il est indéniable que les OGM peuvent aider à relever les défis de l'heure, comme l'insécurité alimentaire, les problématiques de la santé publique, la conservation des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques». En parlant ainsi le président de la République s'érige en défenseur de l'utilisation des Organismes génétiquement modifiés (Ogm). Le président Macky Sall, qui a présidé l'ouverture de la 8e édition de la séance académique solennelle 2017 de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts), pose toutefois des préalables quant à l'utilisation des Ogm qu'il considère comme une innovation scientifique mais également politique. Pour le chef de l'Etat, «les Ogm doivent être utilisés sur la base des précautions prises pour une régulation dynamique». Car, estime-t-il, «ce choix de société doit être pris en toute connaissance de cause dans le respect des intérêts des générations actuelles et futures».

Affirmant que cela est d'autant plus nécessaire que l'option du Plan Sénégal Emergent consiste à faire de l'agriculture, de la santé, de l'industrie, entre autres, les socles de l'émergence, Macky Sall indique que «le principe de précaution ne doit pas entrainer l'inertie». Sous cet angle, il rappelle «l'impératif de modifier la loi 2011 portant réglementation de la biosécurité». D'ailleurs, revenant sur la nécessité de mener déjà une réflexion sérieuse afin d'élaborer une stratégie permettant l'utilisation optimale des Ogm, tout en atténuant les risques y afférant, Macky Sall invite le gouvernement sénégalais à engager, dans les meilleurs délais, des concertations en tenant compte des recommandations arrêtées dans le rapport de l'Ansts.

DES PRIX POUR PROMOUVOIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE CHEZ LES FILLES

En outre, la séance académique solennelle annuelle de l'Ansts a été un prétexte pour Macky Sall d'annoncer l'instauration de plusieurs prix pour favoriser le choix, par les filles, des filières scientifiques et techniques. Cette démarche s'inscrit, selon lui, dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives sur l'équité de genre dans la formation professionnelle, conformément à l'objectif de développement durable (ODD5). Pour ce faire, précise-t-il, des bourses spéciales pour celles d'entre elles désireuses de poursuivre des études supérieures en sciences et techniques seront octroyées, en plus de la création d'un prix d'excellence pour les enseignantes dans les disciplines scientifiques et la nomination d'ambassadrices de la science.

«Toutes ces options devraient permettre, à terme, d'avoir des entrepreneurs et des techniciens compétents et conscients des risques liés à l'utilisation des Organismes génétiquement modifiés», poursuit le président Sall devant les académiciens.