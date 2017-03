Sénégal: Malicounda/Infrastructures sanitaires - Un poste de santé et une maternité inaugurés

Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, a inauguré hier, dans la commune de Malicounda deux infrastructures sanitaires, un poste de santé à Falokh et une maternité à Pointe-Sarrène. Les deux ouvrages d'un coût de 40 millions de francs ont été construits en collaboration avec le programme national de développement local.

La commune de Malicounda a participé pour 10% et le Pndl a contribué pour le reste. Si le poste de santé est venu soulager les 7000 âmes de Falokh et de ses environs pour disposer de soins de santé de proximité, la maternité de Pointe-Sarrène allège les douleurs des femmes en grossesse du suivi à la délivrance. Elles n'ont plus à faire six kilomètres périlleux pour se rendre à la maternité de Nianing.

Le ministre de la gouvernance locale s'est réjoui des efforts entrepris par la commune de Malicounda traduisant la volonté de participer à la santé des populations comme un axe prioritaire. Il a fait le point sur les réalisations faites dans la commune de Malicounda par un des démembrements de son département ministériel ( Le Pndl) pour un coût de 129 millions de francs, les postes de santé de Mboulème et de Malicounda Wolof, la construction de deux salles de classe à Mboulème, l'extension du réseau électrique de Nianing, la construction de deux salles de classe à Malicounda Carrefour, sans compter le poste de santé de Falokh et la maternité de Pointe-Sarrène.

Maguette Sène, le maire de la commune de Malicounda a loué le partenariat avec le Pndl. Il place la construction d'infrastructures sanitaires dans le cadre la lutte pour l'amélioration de la santé des populations. De manière particulière, selon lui, la maternité vient contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle infantile et assurer dans le cadre de la santé de la reproduction, un suivi médical soutenu pour les femmes en état de grossesse. «Ne plus perdre la vie en donnant la vie» Le maire de Malicounda a ainsi jugé l'effort entrepris dans la santé de la reproduction, avant d'inviter les personnels et autres usagers à veiller sur une bonne maintenance des ouvrages. Il n'a pas manqué de livrer les clés de l'ambulance du poste de santé de Falokh pour l'évacuation des malades de Malicounda Wolof et Takhoum.