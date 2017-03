Sénégal: Guerre de leadership au sein de l'APR des Parcelles Assainies - Toumany Diallo et compagnie refusent d'étre les victimes

La guerre de leadership qui sévit au sein de l'Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles assainies (PA), entre camp réclamant la paternité du parti dans la commune et l'autre soutenant sa légitimité dans la collectivité, n'est pas du goût de certains responsables du parti présidentiel au niveau local. Non contents des agissements de leurs camarades de parti qui risquent à leur avis d'hypothéquer la victoire du camp présidentiel aux prochaines législatives, Toumany Diallo, responsable politique dudit parti aux Parcelles et compagnie promettent de prendre position d'ici peu, si rien n'est fait.

Rien ne va plus au sein du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr), au niveau de la commune des Parcelles assainies. La guerre de positionnement de certains leaders politiques, notamment un camp qui réclame la paternité du parti dans ladite commune et l'autre estimant être légitime dans la collectivité, ne milite pas en faveur du camp au pouvoir. Cela, Toumany Diallo, responsable politique de ladite formation politique aux PA et compagnie semblent bien le comprendre. C'est ainsi qu'en procédant à l'évaluation de la conférence publique qu'ils avaient organisée le 18 février dernier, dans le cadre de l'animation et de la remobilisation des troupes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, ils ont fustigé l'attitude des uns et des autres.

Ces responsables du parti au pouvoir ont par conséquent fait savoir, à travers le communiqué qui a sanctionné leur réunion du dimanche 26 février dernier, «qu'ils ne comptent pas être les victimes de cette guerre de leadership au sein de l'Apr aux Parcelles». Dans la note, Toumany Diallo et compagnie déplorent le refus de l'un des camps, de répondre à leur invitation à la conférence sur «les enjeux des élections législatives dans une démocratie comme le Sénégal», sans pour autant désigner ladite tendance qui a manqué à l'appel du 18 février dernier.

Pour mettre un terme à cette guéguerre qui risque, à leur avis, «d'hypothéquer la victoire de la mouvance présidentielle aux Parcelles assainies, lors des élections législatives prochaines», ces partisans du président de la République aux PA lancent, tant soit peu, un ultimatum à ces deux camps rivaux. Ils ont ainsi promis de prendre position «dans deux semaines, si d'ici là, rien est fait, allant dans le sens d'unir les forces de l'Apr aux Parcelles».