Sénégal: Temps de Carème - 40 jours ni tristes ni pesants !

Mieux, il faudra s'enfoncer plus loin, pour écouter plus attentivement Dieu nous parler. S'alléger par le jeûne, s'écarter au désert, marcher vers une connaissance plus grande, une découverte plus neuve. C'est ce à quoi nous sommes attendus pendant 40 jours. Ainsi donc, du 1er mars au 16 avril, ce ne sera ni triste, ni pesant. Bien au contraire! Le Carême rajeunit et régénère. Il est promesse de vie. Etes-vous prêt, tenez bon, c'est un voyage fructueux. Apparemment vous pensez être seul, loin de tout ça. Marie vous accompagne comme l'a été quand Jésus fit porter au calvaire.

