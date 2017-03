Afrique: Ndiaga Fall, réalisateur de « A travers les barrières » - «Le cinema qui me parle... »

C'est ma première expérience au Fespaco, mais ce n'est pas mon premier film. J'ai commencé par «Dans le bus», un court métrage sur le civisme. Avec «A travers les barrières» (intitulé de son film sélectionné en compétition officielle dans la catégorie Films des écoles, Ndlr), j'aborde la question des castes : le film raconte l'histoire d'un jeune couple qui souhaite se marier et qui se heurte à la réticence des parents de la jeune fille, parce que le jeune homme appartient à une caste.

La sélection de mon film est une énorme récompense pour un jeune cinéaste comme moi, mais je m'y attendais un peu, parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts en faisant ce film. A l'école, Monsieur Christian Thiam (le réalisateur de Casa Di Mansa, Ndlr), mon professeur, m'a beaucoup poussé à ne pas dormir sur mes lauriers, pour en arriver là. De cette conférence de presse, je retiendrai surtout qu'il faut suivre les pas des aînés, rester unis, parce que l'union fait la force, et travailler davantage. D'accord, nous sommes venus pour faire voir nos films, pour prétendre à des trophées et de la reconnaissance, mais aussi pour apprendre et avoir de l'expérience.

Dans le métier, mes références africaines sont Moussa Touré et Ousmane William Mbaye, ma sœur Fatou Touré, mais j'adore Steven Spielberg. Même si le cinéma qui me parle ce serait plutôt le cinéma d'animation, et je vais essayer de faire un Master et de me concentrer là-dessus. C'est mon but.