Algérie: Le CNDH - Une nouvelle structure pour renforcer les droits de l'Homme

Le texte relatif à cette instance prévoit en outre "l'accès du président du conseil et des membres aux garanties leur permettant d'accomplir leurs missions en toute indépendance, transparence et neutralité".

Il contribue aussi à l'élaboration des rapports présentés périodiquement par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations Unies et institutions régionales.

Composé de 38 membres, il a également pour mission d'adresser au président de la République, au Premier ministre et au Parlement, un rapport annuel relatif à la situation des droits de l'Homme, tout comme il assure la diffusion de ce rapport et en informe l'opinion publique de son contenu.

Conformément aux dispositions retenues, le conseil "assure la mission de surveillance, d'alerte précoce et d'évaluation en matière des droits de l'Homme" et "détecte et entreprend des investigations sur les violations des droits de l'Homme et les signale aux autorités compétentes, en émettant des avis et des propositions appropriés".

