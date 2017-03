Algérie: Ligue 2 Mobilis (23e j) - Le choc USM Blida-US Biskra à l'affiche

Alger — Le choc USM Blida - US Biskra, entre les deux 3es du classement sera à l'affiche de la 23e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis de football, prévue ce week-end, et pendant laquelle le leader Paradou AC sera probablement sur du velours, en accueillant le WA Boufarik (13e).

Un périlleux déplacement pour le club des Zibans, qui non seulement reste sur une défaite à domicile face leader Paciste (1-0) mais qui devra défier un adversaire d'égale valeur et qui, de surcroît reste sur un bon nul (0-0) chez le GC Mascara, ayant enchaîné cinq victoires de rang avant de buter sur le "mur" blidéen.

De son côté, le leader Paciste, qui reste sur une importante victoire chez l'US Biskra (4e) sera probablement sur du velours en accueillant le WA Boufarik (13e) et avec la possibilité de creuser davantage l'écart sur ses poursuivants directs pour l'accession en Ligue 1.

Le club de Kheïredine Zetchi compte en effet 11 points d'avance sur son premier poursuivant au classement, la JSM Béjaïa, tout en ayant un match en retard qu'il disputera prochainement chez le MC El Eulma, faisant qu'une victoire contre le WAB consoliderait davantage ses chances d'accession, surtout qu'il ne reste plus que huit journées avant l'épilogue.

Le PAC devra néanmoins se méfier de la réaction de la bête blessée, car le représentant de la Mitidja reste sur une défaite à domicile face au MC El Eulma (1-0), l'ayant relégué à une place de premier club non relégable, faisant que le WAB devra impérativement réagir lors de cette 23e journée, pour éviter toute mauvaise surprises.

Le fait que certains clubs, comme le GC Mascara aient réussi à surprendre le leader Paciste dans son antre même de Dar El Beïda, devrait encourager le club de Billel Dziri à croire en ses chances et à faire le maximum pour essayer de repartir avec un bon résultat, qui sera synonyme d'espoir.

Le choc JSM Béjaïa - ASO Chlef, entre anciens pensionnaires de l'élite, qui de surcroît se portent relativement bien dans cette dernière ligne droite du parcours vaudra également le détour, car ayant un impact direct sur les chances d'accession.

Dans le bas du tableau, le RC Arbaâ et le MC El Eulma, respectivement dernier et avant-dernier de la Ligue 2 Mobilis auront la chance de jouer sur leurs propres terrains lors de cette 23e journée, en recevant respectivement le GC Mascara et l'ASM Oran.

Des matchs difficiles pour les mal classés, mais la réussite d'un bon résultat sera quand même indispensable, aussi bien pour le RCA que pour le MCEE, au risque de se voir prématurément condamnés au purgatoire.

Un désastre que cherche à éviter même l'AS Khroub (14e) et dont la mission sera encore plus périlleuse, car appelé à jouer en déplacement chez la JSM Skikda (5e) et qui semble déterminé à l'emporter pour rester au contact du peloton de tête.

Les deux derniers matchs inscrits au programme de cette 23e journée sont : CRB Aïn Fekroun - Amel Boussaâda et MC Saïda - CA Bordj Bou Arréridj. Des duels entre clubs de milieu de tableau, où les débats ne seront pas moins intéressants, car comportant également de grands enjeux.