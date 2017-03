Algérie: L'enneigement, les feux de forêts et les accidents de la route, des risques récurrents à Tizi-Ouzou

Tizi — Les risques de sinistres récurrents enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou sont l'enneigement, les feux de forêts et les accidents de la route, a indiqué mercredi le directeur locale de la Protection civile.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la célébration de la journée mondiale de la Protection civile placée sou le thème "tous ensemble avec la Protection civile pour faire face aux catastrophes", le Colonel Brahim Mohamedi a précisé qu'en raison du relief accidenté de la wilaya de Tizi-Ouzou, dont le territoire est à plus de 80 % montagneux, et de la présence de villages sur les crêtes, l'enneigement et les feux de forêts sont les risques les "plus récurrents".

Les accidents de la route qui on fait ces deux dernières années (2015 et 2016) une moyenne de 2000 victimes/an (entre blessées et décédées) selon les statistiques affichées à même la placette du musée de la ville qui abrite les activités de célébration de cette journée mondiale de la protection civile, sont aussi un risque "important" dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a ajouté le même responsable.

Pour répondre à ces "spécificités" de la wilaya, la direction de la Protection civile a formé une équipe de grimpe opérationnelle pour des interventions en zone de montagne, dotée d'un équipement de dernière génération. "Les éléments de cette équipe de grimpe ont été très efficaces dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où ils ont effectué plusieurs opérations de sauvetage", a-t-il souligné.

Le Colonel Mohamedi a rappelé que le taux de couverture de la wilaya par le corps de la Protection civile est de 65%, assurée par ses 16 unités opérationnelles.

Ce taux sera porté à 85% avec la réception entre, 2017 et 2018, de cinq nouvelles structures qui sont en cours de réalisation, a-t-il ajouté.

La direction locale de la Protection civile a également bénéficié d'un programme de construction de 11 postes avancés au profit des localités situées en zone de montagne, afin de se rapprocher davantage du citoyen, d'améliorer la couverture du territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou et de réduire le temps d'intervention en cas d'accident de la circulation ou de sinistre.

"Les études et le choix de terrains pour la réalisation des ce structures ont été faits et nous attendons la mobilisation des financements nécessaires", a-t-il précisé.

La Protection civile a également organisé des sessions de formation en secourisme au profit du mouvement associatif et de citoyens ayant permis jusqu'à présent de former plus de 2600 citoyens de la wilaya aux premiers gestes qui sauvent et qui "peuvent intervenir immédiatement lorsqu'ils sont en présence d'un sinistre, avant même l'arrivée de secours de la protection civile", a ajouté le même responsable.