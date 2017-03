Algérie: Le décret présidentiel fixant la composition du Conseil national des droits de l'Homme publié au JO

Les universitaires spécialisés en matière des droits de l'homme, Idriss Fadhli et Khier Guechi, ont également été choisis comme membres de cette instance de même que Noureddine Amir, et Azzouz Kerdoun en qualité d'experts auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l'homme.

Le membre du Haut conseil islamique est Mohamed El M'Amoun El Kacemi El Hassani, alors que Mhand Tayeb Si Bachir a été choisi par le Haut conseil de la langue arabe, Tahar Silhadi désigné par le Haut-commissariat à l'Amazighité et Aicha Kouadri Boudjelthia par le Conseil national de la famille et de la femme.

Les membres choisis au titre des syndicats et des organisations professionnelles sont: Sabrina Kehar, Hafida Benmansour épouse Zerhouni, Ghanima Messaoudi, Habiba Dane, Messaoud Amarna, Djilali Hamrani, Mohamed Bekkat Berkani, et Brahim Tairi.

Les deux membres choisis par le président du Conseil de la nation sont: Slimane Ziane et Hamid Bouzekri, alors que ceux choisis par le président de l'Assemblée nationale populaire (APN) sont: Driss Abderrahmane et Houda Talha épouse Souiki.

