Algérie: Ligue 1 et 2 Mobilis - Des amendes entre 50.000 et 200.000 DA contre 9 clubs

Alger — Neuf (09) clubs des Ligues 1 et 2 Mobilis ont écopé d'amendes allant de 50.000 à 200.000 DA, décidées à l'issue de la réunion de la commission de discipline mardi soir, selon la Ligue de football professionnel (LFP).

Il s'agit de : USM Alger, USM Bel Abbès, CA Batna, USM El Harrach, ES Sétif, JS Kabylie, et RC Relizane (Ligue 1), ainsi que WA Boufarik et US Biskra (Ligue 2).

Trois de ces neuf clubs, ont été également sanctionnés de huis clos, à savoir, la JSK et le CAB (1 match) et l'USB (2 matchs).

Le big derby algérois entre l'USMA et le MCA échappe au huis clos. L'USMA, dont les supporters ont "utilisé et jeter des fumigènes" lors du match de leur équipe contre le CR Belouizdad, pour le compte de la 21e journée, s'en est sortie avec une mise en garde en plus d'une amende de 100.000 DA.

Pour sa part, l'ESS a écopé d'une double amende après son match face au MC Alger (2-1), vendredi dernier au stade du 5-juillet. La première de l'ordre de 20.000 DA, en raison de "conduite incorrecte" de l'équipe, et la seconde de 60.000 DA pour "utilisation de fumigène (Récidive)".