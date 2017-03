Algérie: Ligue 1 Mobilis (22e j) - USMA-MCA à couper le souffle, le leader sur du velours

Le derby kabyle entre la lanterne rouge le MO Béjaia et la JS Kabylie (15e, 18 pts) est le plus édifiant entre deux clubs qui luttent pour leur survie.

Et pour cause, l'USMA et le MCA qui se partagent la 3e place avec 34 points chacun aspirent à rester au contact du leader sétifien (38 points).

Alger — La 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par le 84e derby de la capitale entre l'USM Alger et le MC Alger, alors que le leader l'ES Sétif évoluera sur du velours à domicile face au RC Relizane.

