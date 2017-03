Algérie: Décès de Mustapha Blidi - Le Président Bouteflika adresse un message de condoléances à la famille du défunt

"Je présente à sa famille et ses proches mes sincères condoléances, et je prie Dieu Tout Puissant de les assister en cette pénible épreuve", a ajouté le Président Bouteflika.

"Le défunt s'est engagé dans le mouvement national dès son jeune âge et fut parmi les premiers à rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale pour combattre l'occupant avec un courage exceptionnel. Les blessures qu'il a subies à deux reprises ne l'ont pas empêché de poursuivre la lutte, vaillant et intrépide qu'il était jusqu'au triomphe de la cause nationale", a souligné le chef de l'Etat.

"C'est avec une profonde affliction et un grand regret que j'ai appris la disparition du moudjahid Mustapha Blidi qui a accompli pleinement son devoir envers sa patrie pour le recouvrement de la souveraineté nationale et son édification", a écrit le Président Bouteflika dans son message.

