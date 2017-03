Algérie: Il n'y a pas de "force terroriste organisée" dans le pays

"(...) depuis plusieurs mois maintenant, les frontières sont très surveillées du côté de l'est de l'Algérie. Surtout depuis le début de la crise libyenne. Il y a une forte coopération aussi depuis des mois entre la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte autour de la Libye", a-t-il ajouté, soulignant qu'en dehors des bandes de trafiquants, "il n'y a pas vraiment de danger lié directement à Daech ou à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) en Algérie".

Dans ce cas précis, a-t-il expliqué, "il s'agit d'un homme qui n'a même pas été capable d'actionner sa ceinture et qui a été repéré tout de suite", affirmant qu'il s'agit là "soit d'éléments qui sont perdus et veulent se faire valoir auprès de Daech ou d'un coup raté de l'organisation".

"Parce que c'était un grand choc, on a osé s'en prendre au cœur de la cible, des champs pétroliers et gaziers, qui sont les principales ressources du pays. Et donc tout ce qui est au sud, au niveau de la frontière avec le sud du continent, les services sont vraiment sur le qui-vive permanent", a-t-il expliqué, relevant que les terroristes activant dans la région "sont finalement devenus des soldats sans grands moyens, surtout en moyens "militaires".

Pour ce spécialiste de l'Algérie et du dialogue interreligieux, les actions terroristes sont "marginales" dans cette zone par rapport à ce qui se passe en Syrie ou en Irak, indiquant dans une interview au Point qu'"il n'y a pas de force terroriste organisée en Algérie comme on peut l'imaginer ".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.