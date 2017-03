Algérie: Identification des 9 terroristes mis hors d'état de nuire par les forces de l'ANP à Tizi Ouzou (MDN)

Alger — Les neuf terroristes mis hors d'état de nuire, dans une opération de ratissage, menée mardi par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tizi Ouzou, ont été identifiés, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité menée par des forces de l'Armée nationale populaire, près de la commune d'Azeffoun, wilaya de Tizi Ouzou (1e Région militaire), ayant permis, hier 28 février 2017, de mettre hors d'état de nuire 9 terroristes et de récupérer 9 armes à feux et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification de ces criminels", précise-t-on de même source.

"Il s'agit de: B. Mohamed alias "Ishak", ayant rejoint les groupes terroristes en 1994, M. Belkacem alias "Souraka", ayant rejoint les groupes terroristes en 2006, T. Sid Ali alias "Abou Omeir", ayant rejoint les groupes terroristes en 2010, B. Ahcène alias "Abderahim", C. Ahmed alias "Katada", S. Abdenour alias "Abdelkhalek, L. Samir alias "La Glacière", A. Ibrahim alias "Abdelouahed" et C. Salim alias "Abdenacer".

"De tels résultats palpables dénotent de la vigilance et les valeurs d'abnégation, de dévouement à la patrie et de la ferme volonté des éléments de l'Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité, dans leurs efforts, visant à faire régner la sécurité, la sérénité et la stabilité dans notre pays", conclut le communiqué du MDN.