Libye: L'Unicef alerte sur la situation des enfants réfugiés dans le pays

Ils fuient la pauvreté et les conflits à destination de l'Europe mais pour des centaines de femmes et d'enfants, le périple s'achève souvent en Libye où ils sont victimes de tous les abus : violences sexuelles, tabassages, racket... Dans un rapport publié mardi, l'Unicef tire la sonnette d'alarme et propose des alternatives pour préserver la sécurité des enfants migrants et réfugiés.

Les femmes et les enfants qui entreprennent le voyage vers l'Europe pour fuir la pauvreté et les conflits d'Afrique croupissent souvent pendant des mois en Libye, dans des lieux d'infamie où ils sont battus, violés et affamés, s'indigne l'Unicef dans un rapport publié mardi.

En septembre, la Libye comptait 250 000 immigrants, hébergés pour la plupart dans des centres de rétention qui ne sont rien d'autre que des « camps de travail forcé et des prisons improvisées », écrit le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Ces camps où les conditions de vie sont inhumaines, sont passés aux mains des groupes armés qui prospèrent dans le chaos politique libyen et profitent des flux migratoires en coopérant avec les passeurs et le crime organisé, selon les Nations unies.

« Pour les milliers de femmes et d'enfants migrants incarcérés, ce sont des lieux d'infamie où les gens sont retenus pendant des mois », déplore l'Unicef. Une centaine d'entre eux ont été interrogés par l'organisation et près de la moitié disent avoir été violés ou abusés plusieurs fois pendant leur voyage. La plupart des enfants, en particulier les filles, affirment en outre avoir été battus par des adultes.

On propose des mesures pour ne pas séparer les familles