Sénégal: Electrification rurale - L'harmonisation va coûter 31 milliards de FCfa sur trois ans

Les résultats de la seconde phase de l'étude sur l'harmonisation des tarifs de l'électricité en milieu urbain et en milieu rural ont été dévoilés hier au cours d'un atelier. Les différents acteurs, qui y ont pris part, ont discuté des modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure qui va coûter plus de 31 milliards sur trois ans.

Le Sénégal se dirige vers l'harmonisation de ses tarifs d'électricité à l'échelle nationale. Actuellement, il existe une profonde différence entre les prix appliqués en milieu urbain et en milieu rural. En zone rurale, le coût de l'électricité est, en effet, deux voire trois plus cher qu'en zone urbaine. Une étude financée par l'Union européenne est en cours d'élaboration, sous la supervision de la Commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse) et vise à élaborer un système tarifaire permettant d'avoir des « tarifs harmonisés, socialement acceptables et garantissant un revenu suffisant aux concessionnaires privés opérant en milieu rural ». Cette harmonisation vise 250.000 usagers à la fin de l'année 2017. Son coût total est estimé à environ 31,2 milliards de F Cfa sur trois ans.

Les résultats de la seconde phase de cette étude ont été partagés et discutés, hier, entre les différentes parties prenantes (Crse, Senelec, concessionnaires privés, associations de consommateurs). Au menu des échanges, l'optimisation des coûts de l'électrification, le mécanisme de péréquation des tarifs de l'électricité et les incidences de la péréquation sur les documents contractuels signés et surtout les modalités de mise en œuvre de mesures retenues par le gouvernement pour relever les barrières d'accès à l'énergie dans l'attente de la mise en œuvre de l'harmonisation.

Présidant cette rencontre, Ibrahima Amadou Sarr, président de la Commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse) admet que la structure actuelle des tarifs de l'électricité, selon qu'on est en zone urbaine ou en zone rurale, pose une problématique d'ordre économique et surtout sociale à laquelle il faut trouver une solution. « Dans la structuration des tarifs, le consommateur, en milieu urbain, ne paie que l'énergie électrique, or, en milieu rural, le consommateur, non seulement il paie l'énergie électrique, mais en sus, il supporte le coût du raccordement dont le concessionnaire privé à l'obligation de réaliser avec toutes les installations intérieures. Ce qui contribue à renchérir les coûts de l'électricité en milieu rural. Aujourd'hui, le gouvernement a tiré le constat assez évident que si d'un point de vue économique, le système est cohérent, d'un point de vue sociale, cela pose la difficulté d'acceptabilité sociale de ce principe. C'est pourquoi, le gouvernement a pris la décision d'harmoniser les tarifs », a-t-il expliqué.

Le Chef de section infrastructures à la Délégation de l'Union européenne reconnaît que le Sénégal a mis en place un système pionnier en électrification rurale par les concessions d'électrification rurale et les projets d'électrification rurale d'initiative locale (Eril). Néanmoins, Hugo Van Tilborg n'en pense pas moins que ce système rencontre quelques problèmes dont le plus prégnant est le manque d'équité entre le prix de l'électricité rurale et le prix de l'électricité en milieu urbain. De ce fait, quand le gouvernement du Sénégal a décidé de se pencher sur cette anomalie, l'Union européenne n'a pas hésité à lui apporter son concours. « Nous accompagnons la Crse dans la réflexion pour que ces tarifs soient harmonisés de la manière la plus équitable possible sans mettre en péril les modèles innovants qui avaient été mis en place. Il faut trouver le juste milieu entre le souci d'équité du gouvernement et les possibilités pour les opérateurs privés d'avoir des opérations viables », a avancé M. Tilborg. Autrement dit, harmoniser les tarifs de l'électricité et faire payer aux usagers le même prix pour le même service sans remettre en cause les revenus des opérateurs. Mais pour ce faire, le président de la Crse estime qu'il est nécessaire de mener de larges concertations avec les concessionnaires afin de proposer des modifications contractuelles et un mécanisme de compensation. En effet, sur la base du prix appliqué par Senelec à ses usagers équipés de systèmes de prépaiement, l'étude a montré que le besoin de compensation pour la tarification de l'énergie est de l'ordre de 19,3 milliards de Fcfa sur les trois premières années.

En attendant l'application de cette harmonisation, le gouvernement a pris des mesures transitaires : baisse de 50 % des frais exigés pour le raccordement (qui varie entre 20.000 Fcfa et 80.000 Fcfa), baisse de 25 % des tarifs de l'électricité pour les concessionnaires en milieu rural, facturation au même prix du kWh que ce que fait Senelec dans le monde urbain. Ces mesurent vont coûter 3 milliards de Fcfa.

Tarifs differenciés : Un système imposé par la réforme

La différence dans les tarifs d'électricité trouve son explication dans la réforme du secteur de l'énergie. En milieu urbain, c'est Senelec qui se charge de la distribution de l'électricité. Quant à la zone rurale, elle est divisée en dix concessions confiées, chacune, à un concessionnaire ou opérateur privé choisi par appel d'offres par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser). La loi impose au régulateur d'assurer, à chaque opérateur, un taux de rentabilité de ses investissements lui permettant de couvrir ses charges d'exploitation et de maintenance, les amortissements et les impôts et taxes. De ce fait, les conditions techniques et économiques d'électrification variant d'une concession à une autre, ont induit naturellement une hétérogénéité des tarifs applicables. Cette hétérogénéité du système tarifaire de l'électricité suscite de nombreuses contestations des usagers. C'est d'ailleurs pourquoi, jugeant ces tarifs excessifs, beaucoup de populations des zones rurales refusent de s'abonner. Ce qui peut impacter négativement sur le taux de pénétration des concessionnaires et déteindre sur l'objectif fixé d'un taux d'électrification rurale de 60% à l'horizon 2017.