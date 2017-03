Sénégal: Pôle territoire Sine Saloum - Le processus d'élaboration du schéma directeur lancé

Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, a lancé ce lundi, à Kaolack, le processus d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle Sine Saloum. Le maire de la commune de Yoff dans la capitale Dakar s'est réjoui des avancées réelles notées dans la mise en place de ce pôle pionnier au niveau national.

Les choses se précisent davantage dans la mise en place du pôle territoire Sine Saloum, un regroupement de collectivités locales des régions administratives de Fatick, Kaffrine et Kaolack. Ils étaient plus d'une centaine de maires ou de présidents de conseil départemental à prendre part, ce lundi, à un atelier de lancement du processus d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de développement territorial. Venu présider cette étape majeure dans le processus de constitution de ce regroupement territorial, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a loué l'exemplarité du processus dans le Sine Saloum.

Un engagement des acteurs de la zone géographique considérée salué par le ministre de la gouvernance locale. Selon Abdoulaye Diouf, le pôle Sine Saloum, avec des potentialités énormes dans le secteur primaire, les ressources naturelles et en matière de tourisme religieux, réunit toutes les conditions de développement socio-économique. Mieux, il a soutenu que « le développement économique du Sénégal passera par le Sine Saloum ou ne sera pas, eu égard aux potentialités que recèlent les trois régions administratives de Fatick, Kaffrine et Kaolack et l'engagement sans faille que font montre les acteurs du pôle », a-t-il souligné devant ses interlocuteurs dont plus d'une centaine de maires, de présidents de conseil départemental et de chefs de services déconcentrés. Des élus qui n'ont pas manqué d'interpeller leur ministre de tutelle sur les conflits territoriaux récurrents consécutifs à l'émergence des communes rurales. Une inquiétude que l'intercommunalité prévue dans le cadre de l'Acte 3 pourrait apaiser. Toutefois le ministre a mis en garde sur le fait que « l'intercommunalité n'est pas le pôle territorial mais une piste à explorer dans la dynamique de mise en place de ce regroupement », a tenu à préciser le maire de Yoff dans l'agglomération dakaroise qui a par ailleurs annoncé une large concertation nationale dans 15 jours sur la fiscalité locale.

La rencontre de Kaolack qui constitue une étape importante sur la voie de la matérialisation du pôle territoire Sine Saloum a permis la mise en place du comité de pilotage du schéma directeur de l'aménagement et de développement territorial de l'espace considéré et d'élaborer la feuille de route. Un travail supervisé par l'Agence nationale d'aménagement du territoire (Anat) qui s'est attachée les services d'un bureau d'études spécialisé. Un processus auquel ont pris part les 112 maires du pôle territoire et les 10 présidents de conseil départemental des trois régions administratives. Une disponibilité et un engagement magnifiés par le ministre de la Gouvernance locale dans son adresse inaugurale de l'atelier.