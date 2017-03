Dans le cadre des réformes en cours depuis le mois de mai 2016 et la mise en place de son programme Forward, le… Plus »

Pour ce faire, a poursuivi M. Mangara, « des efforts considérables doivent être faits en vue de baisser les tarifs des services cellulaires mobiles ». Pour le ministre, le numérique offre de nouvelles opportunités de création d'emplois et de diversification des qualifications. « Il transforme la notion même de l'emploi. On peut, aujourd'hui, être tour à tour entrepreneur, salarié, expert indépendant, étudiant, etc. Mieux, si nous parvenons à faire du numérique un levier transformationnel de notre économie, on peut occuper simultanément plusieurs de ces statuts », a-t-il affirmé. A ses yeux, la transformation numérique présente pour les Pma « une mine d'opportunités et d'avantages susceptibles de renforcer la croissance des nouvelles perspectives offertes par le numérique pour moderniser l'action publique ».

Présidant cette rencontre, le ministre délégué chargé du Budget, Birima Mangara, a indiqué que « le numérique constitue une chance pour l'Afrique ». « La transformation numérique est la chance que les pays africains, en général, et les Pma africains, en particulier, doivent saisir pleinement », a-t-il dit, soulignant que le Programme de développement durable des Nations unies, à l'horizon 2030, tient compte de l'immense potentiel que renferment les Tic et télécommunications. C'est pourquoi, a-t-il relevé, « il est crucial que nos pays aillent dans le sens d'accroître significativement l'accès aux Tic pour une mise en œuvre satisfaisante de tous les Odd ».

