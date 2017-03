Sénégal: Législatives - La diaspora divisée en huit départements

A l'intérieur du pays, deux députés représenteront cent soixante-dix mille habitants contre deux députés pour quarante mille sénégalais de la diaspora.

La diaspora sénégalaise aura quinze députés qui seront répartis dans huit départements. Quatre en Afrique (Nord / Ouest / Centre et Australe), deux en Europe dont un département dédié au Sud avec des pays comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal ; un en Amérique et enfin le dernier département englobera la diaspora vivant en Asie et au Moyen-Orient.

Et à en croire Bernard Casimir Demba Cissé, le nombre de sièges par département n'a pas encore été attribué. « Comme pour l'intérieur, un décret viendra indiquer la répartition des sièges pour l'extérieur du pays», explique le Directeur de la formation et de la communication des élections qui s'exprimait, hier, lors d'une rencontre entre sa direction et les journalistes politiques sur le processus électoral. D'autre part, le nouveau code électoral indique que cent cinq députés vont être élus au scrutin majoritaire, dont quatre-vingt-dix proviendront des départements du Sénégal. Les quinze restants viendront alors de la diaspora. Ce qui va porter le nombre de députés à l'Assemblée nationale à cent soixante cinq.

Privilégier les électeurs pour la répartition

Pour l'intérieur du pays, M. Cissé a expliqué que la répartition a été faite sur la base de l'importance démographique à travers les statistiques procurées par l'Ansd. Mais au niveau de la diaspora, étant donné que les chiffres ne sont pas fiables parce que certains sénégalais qui vivent à l'étranger ne sont pas répertoriés, le choix a été porté sur le nombre d'électeurs pour faire la répartition. «Un choix et une option ont été faites sur la base de l'information connue, en relation avec les acteurs mais également le ministère des Affaires étrangères de privilégier l'électorat », a déclaré le Directeur de la formation et de la communication des élections. Avant d'ajouter: «A l'intérieur du pays concernant la répartition des sièges, à chaque fois qu'un département atteindra 170 mille âmes, il faudra lui dédier au moins deux députés. Cela dans un souci d'équité. Et à l'extérieur du pays si pour un département vous avez un électorat supérieur à 40 mille personnes, il aura deux députés». Les dépôts sont prévus entre le 26 et le 30 mai prochain.