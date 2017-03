Congo-Brazzaville: Diners-débats des dirigeantes - La 3e édition aura lieu vendredi

Au cours d'une conférence de presse qu'elle a animé le 1er mars à la Chambre de commerce, Bel Lauretta Téné, directrice de publication du magazine Dirigeantes et directrice de l'Institut Afrique RSE Congo, initiateur du projet Dirigeantes, a annoncé la couleur de cette 3e édition qui se déroulera le 3 mars dans la salle du Forum Mbongi. Cette activité a été une occasion pour elle de présenter ledit projet.

Lancé le 3 mars 2016 à Pointe-Noire, le projet Dirigeantes est consacré au management au féminin. Il met en lumière des femmes dirigeantes et partage les bonnes pratiques des entreprises. Trois supports ont été mis en place pour atteindre ses objectifs, notamment le magazine trimestriel Dirigeantes qui présente les femmes leaders constituant des modèles de réussite et d'encouragement; le site Internet (www.lesdirigeantes.com) qui reprend les portraits des femmes parus dans le magazine et offre plus de visibilité, d'ouverture et de possibilité de partenariat et les 4D (Dîners-Débats-Des Dirigeantes) espace de partage d'expérience, des échanges sur les sujets d'actualité et une occasion de se mettre en réseau.

Ces trois supports sont ouverts à toutes les femmes, tel que l'a précisé Bel Lauretta Téné : «Même dans le secteur informel, il y a des modèles. Dirigeantes, ce ne sont pas seulement les femmes chefs d'entreprises, mais toutes les femmes qui se sont levées un jour pour faire quelque chose afin de contribuer à l'économie du pays. Dirigeantes, c'est la valorisation des compétences féminines. Nous voulons montrer aux femmes que c'est possible de réaliser son rêve, son projet, leur dire qu'il ne faut pas baisser les bras, mais il faut avancer malgré les difficultés. Nous voulons aussi leur faire comprendre qu'on peut s'épanouir dans son travail même après avoir été frustrée».

Au cours de la 3e édition des 4D qui a pour marraine la chanteuse camerounaise Sally Nyolo, les participants vont échanger avec d'éminents orateurs (femmes chefs d'entreprises, directeurs des ressources humaines... ) sur le thème «Comment concilier vie privée et vie professionnelle pour la performance des entreprises ?». Bien que le projet Dirigeantes ait pour principale cible la femme, le diner- débat est ouvert à tous car son thème concerne tout le monde : homme comme femme, a estimé Bel Lauretta Téné.

Pour elle, il est important d'arriver à concilier sa vie privée avec sa vie professionnelle car cela va de la bonne marche de l'entreprise et de son épanouissement dans son travail. «Il faut trouver l'équilibre entre sa vie privée et son travail. Ce n'est pas facile mais il faut vraiment trouver cet équilibre pour se sentir épanouie. Et quand une entreprise arrive à avoir un personnel épanoui, elle-même aussi s'épanouit».

Outre leur site Internet, outil efficace pour vendre son entreprise, le projet Dirigeantes est aussi présent sur les réseaux sociaux. Tenant compte des avantages qu'offrent ces outils, Bel Lauretta Téné a encouragé les femmes à en faire usage pour faire connaître leurs activités et vendre leurs produits : «Au lieu de se contenter de publier seulement ses photos, les réseaux sociaux devraient permettre aux femmes entrepreneurs de communiquer sur leur entreprise. Il faut être visible si on veut faire du business», a-t-elle conseillé.