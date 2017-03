Congo-Brazzaville: Douanes - Plus d'une cinquantaine d'agents installés dans leurs nouvelles fonctions

Les nouveaux chefs de services et sections de douanes de ces départements ont été installés, le 28 février, dans leurs nouvelles fonctions par Epah Ngouandy Guillaume et Loemba Florence, respectivement directeur départemental des douanes à Pointe-Noire et au Kouilou, en présence du conseiller administratif et juridique du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Jean Marie Moutsagana.

S'exprimant sur le sens des changements opérés dans ces départements, Jean Marie Moutsagana a expliqué que ceux-ci sont normaux et sont voulus par le ministère concerné en vue de donner un nouveau sang aux services des douanes à Pointe-Noire et au Kouilou en particulier et à l'économie congolaise en générale. « Les nouveaux promus prendrons leurs services dès demain malgré l'absence de quelques promus à la cérémonie.

Pour les douaniers qui ont été relevés de leurs fonctions, l'administration douanière est grande. Ils pourront être appelés à occuper d'autres fonctions», a-t-il indiqué. Notons que ladite cérémonie a débuté avec une heure de retard à cause d'un mouvement d'humeur entretenu par des douaniers mécontents.