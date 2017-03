Congo-Kinshasa: Élections - L'ISDD renforcera la capacité des futures candidates

Les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo (RDC) ont… Plus »

Selon le chargé de programmes de l'ISDD, il sera question d'outiller les futures candidates aux échéances électorales afin qu'elles aussi, à leur tour, puissent former d'autres femmes membres de leurs partis et mouvements politiques ou associatifs. Outre le renforcement des capacités de ces femmes pour la promotion de leurs droits au sein de leurs structures respectives, la formation visera aussi la réduction de l'écart entre l'homme et la femme au sujet de leur participation effective dans la vie politique nationale et influencer les femmes à accroître leur nombre dans les instances de décisions.

