Congo-Kinshasa: Succession de Tshisekedi au Rassemblement - La candidature d'Olenghankoy au Conseil des sages

La succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil des sages du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement (Rassop) est littéralement lancée.

Plate-forme membre du Rassemblement, la Dynamique de l'opposition politique congolaise a livré, à travers une note technique rendue publique le 28 février et signée par le modérateur Gilbert Kiakwama Kia Kiziki au terme d'une réunion de la majorité de ses membres, sa position par rapport à la restructuration à venir au sein du Rassemblement.

Sur la note technique, on remarque les paraphes des représentants d'autres plates-formes membres de la Dynamique participants à ladite réunion. Il s'agit de Kiakwama Kia Kiziki, Pr Freddy Matungulu Mbuyambu, Ingele Ifoto, Heva Muakasa, Jean-Claude Mvuemba, Joseph Olenghankoy, Pr Kutumisa Kyota, Lumeya Dhu Maleghi, Lugendo Lula Oscar, Pr Tshibangu Kalala, Fiyou Ndondoboni, Mme Tatcher Lusamba et Me Claude Bafwafwa. L'on note d'emblée que cette plate-forme politique apporte son soutien total à la candidature de Joseph Olenghankoy, président du parti politique Fonus et de la plate-forme Debout congolais qui fait partie du Rassemblement.

Se penchant, en effet, sur la double candidature émanant d'elle pour la présidence du Conseil des sages du Rassemblement, la Dynamique de l'opposition affirme : « La branche majoritaire de la Dynamique de l'opposition, qui est sous la coordination du député Kiakwama, soutient la candidature du député Joseph Olenghankoy au poste de président du Conseil des sages du Rassemblement. Cette candidature jouit aussi de la confiance de trois de quatre représentants de la Dynamique aux travaux du dialogue inclusif de la Cénco, et trois de quatre membres de la Dynamique, membres du Conseil des sages du Rassemblement, ayant pris part aux travaux du conclave de Genval. Le 4e, le député Mayombe se retrouve au gouvernement actuel ».

La Dynamique souligne qu'elle « reste une et indivisible. Sa direction/modération est actuellement assurée par le député Gilbert Kiakwama Kia Kiziki qui a le soutien total de cinq des six plates-formes qui composent notre regroupement politique». Elle révèle qu'«un groupe minoritaire conteste la modération pourtant légale et légitime menée par le député Kiakwama. Conduit par le député Martin Fayulu, ce groupe dissident est fait des membres d'une seule des six plates-formes de la Dynamique, les FAC, en violation des règles et pratiques de l'organisation ».

La Dynamique fait remarquer que certains membres des FAC sont restés fidèles à la branche majoritaire de la Dynamique et à la modération légitime de notre regroupement politique. Il s'agit notamment du Pr Kutumisa Kyota (PNRD), de Mme Lusamba Tatcher (AFLP) et de Me Bafwafwa (Radeco). Et de déclarer : « ... Ne peut engager la Dynamique de l'opposition auprès des tiers que sa composante majoritaire dont la modération est assurée par le député Kiakwama Kia Kiziki. La Dynamique de l'opposition rejette dès lors la candidature illégitime du député Martin Fayulu... et rappelle que la date limite du dépôt des candidatures au poste de président du Conseil des sages était fixée au lundi 20 février 2017. Toute candidature réceptionnée au-delà ne peut donc être prise en compte ».

En ce qui concerne la primature et la présidence du Conseil national de suivi de l'Accord du 31 décembre 2017, la Dynamique de l'opposition soutient que « l'UDPS ne peut diriger à la fois la primature et le Conseil des sages du Rassemblement. Elle doit choisir l'une ou l'autre. L'unité, la cohésion et l'avenir du Rassemblement en dépendent ». Aussi cette plate-forme de l'opposition a-t-elle pris acte et se réjouit-elle de l'information qui lui a été donnée le 24 février par M. Kitenge Yesu, président par interim du Conseil des sages, selon laquelle, l'UDPS a abandonné sa prétention de diriger le Conseil national de suivi de l'Accord. « Dans ces conditions, la primature reviendrait à l'UDPS », avance-t-elle.

Restructuration au sein du Rassemblement...

La note technique contient aussi des propositions de structuration du Rassemblement. De l'avis de la Dynamique de l'opposition, le défi prioritaire du Rassemblement est aujourd'hui d'assurer une succession efficace à la présidence de son Conseil des sages laissée vacante à la suite de la disparition inopinée de son leader, feu le président Étienne Tshisekedi. «Les réformes en profondeur des organes du Rassemblement devraient être menées dans les meilleurs délais, mais sans précipitation. La Dynamique de l'opposition est dès lors d'avis que l'examen de la mise en place proposée d'une deuxième présidence au sein du Rassemblement, au-dessus et au-delà de celle du Conseil des sages, n'est pas opportun en ce moment de deuil et de peu de quiétude des esprits », peut-on lire dans la note technique de la Dynamique.

La plate-forme estime qu'il faut « éviter d'avoir deux têtes au sommet du Rassemblement : un président du Rassemblement (qui n'est pas dans les institutions actuelles de notre regroupement politique) et un président du Conseil des sages (qui est dans les institutions/CNSA). La proposition ne semble avoir aucune justification rationnelle et convaincante. Elle planterait les germes de conflits et de divisions susceptibles de paralyser et mettre en danger l'unité de commandement et de gestion du Rassemblement ». Pour la Dynamique de l'opposition, le président du CNSA aura plus de poids et d'autorité au sein du CNSA, s'il est en même temps président du Rassemblement. Il aura ainsi des troupes politiques derrière lui et sous sa direction pour mieux faire face aux manœuvres politiciennes du camp adverse.