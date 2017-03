Congo-Kinshasa: Funérailles - La dépouille d'Étienne Tshisekedi attendue à Kinshasa le 11 mars

C'est déjà, ou presque, le dénouement de la polémique sur le lieu de la sépulture d'Étienne Tshisekedi décédé le 1er février et dont le corps continue de reposer dans un funérarium à Bruxelles.

La famille biologique de l'illustre disparu vient d'acquiescer à la décision de l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa d'inhumer le père de la démocratie congolaise au cimetière de la Gombe contrairement à la proposition de sa famille politique qui avait jeté son dévolu sur le siège de l'UDPS situé à la 12e rue Limete.

Un communiqué signé depuis Bruxelles par Mgr Gérard Mulumba, frère du défunt, et la veuve Marthe a suffi pour ramener les uns et les autres dans les rangs. « Après concertation entre la famille et l'UDPS, nous avons donc pris la décision d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit : nous acceptons que la dépouille du président Étienne Tshisekedi soit inhumé dans un premier temps à la Gombe, puis à l'endroit qui sera désigné pour ériger son mausolée dans les jours à venir. Nous avons pensé ramener le corps du président Étienne Tshisekedi à Kinshasa le samedi 11 mars 2017 », ont tranché les signataires. À l'UDPS, l'on déclare se ranger derrière la famille biologique en respectant ses décisions tout en sollicitant l'implication de la Monusco aux côtés des combattants de l'UDPS et de la police pour sécuriser les personnes et leurs biens lors de l'arrivée de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa.

Quant à la controverse sur la nécessité de confier ou non au gouvernement Badibanga considéré comme illégitime la responsabilité d'organiser les obsèques d'Étienne Tshisekedi, la direction de l'UDPS estime que cette question n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour et sera abordée dès le rapatriement du corps. Pour l'heure, une seule préoccupation taraude les esprits, à savoir la fin des travaux du caveau qui va recevoir la dépouille du « Sphinx » de Limete, un carré spécial de plus ou moins 500 m2.