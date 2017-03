Congo-Brazzaville: Fédération congolaise de Jiu-Jitsu - Les élections reportées pour ce jeudi sur fond de tension

Les votants dont certains sont venus de l'intérieur du pays n'ont pas apprécié la proposition du président sortant. « Il n'a rien fait en quatre ans, ce n'est pas un jour de report qu'il fera quelque chose. Il est mieux qu'on en finisse aujourd'hui même », s'écriaient la majorité des ceintures noires qui ne veulent plus revoir Blanchard Oba à la tête de la Fédération. Certains maîtres étaient d'ailleurs sur le point de l'agresser physiquement. D'autres, épris des valeurs morales des arts martiaux se sont opposés facilitant la sortie de la salle et le départ du président René Serge Blanchard Oba. Pris en étau par les budokas, il a lâché : « De toute façon, je ne serai même pas candidat. Que celui qui veut me succéder vienne déposer sa candidature ». Ces opposants ne l'ont pas cru sur parole. Ils attendent l'élection de ce jeudi 2 mars.

L'assemblée générale élective de la fédération congolaise de Jiu-Jitsu devait se tenir le 28 février à Brazzaville. Les votants ont effectué le déplacement du stade Alphonse-Massamba-Débat où devaient se tenir les assises. Après l'arrivée du président sortant René Serge Blanchard Oba, du directeur général des Sports, Brice Lépébé, et du représentant du Comité national sportif et olympique congolais, Pépin Boungoula, les choses ne se sont pas passées comme la majorité des votants le croyaient.

