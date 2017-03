Congo-Kinshasa: Honneur à Tshisekedi - Conadé propose la débaptisation de la commune de Limete

Pour ce parti politique, le changement de nom de la commune de Limete en commune de Tshisekedi sera une preuve justificative et légitime non seulement de la dimension de son œuvre mais aussi et surtout de la noblesse de sa lutte qui mérite d'être imitée et pérennisée par les générations futures, comme pour l'ex-président Kasa-Vubu.

Dans une correspondance adressée fin février au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, dont copie a été réservée au ministre chargé de l'Intérieur, le parti Conservateurs de la nature et démocrates (Conadé) a proposé, au nom de tous les Congolais, la debaptisation de la commune de Limete en commune de « Tshisekedi ». Le président de Conadé, Moïse Moni Della, a motivé cette démarche par la forte personnalité et la grandeur politique d'Étienne Tshisekedi, qui a tiré sa révérence le 1er février, ainsi que par le combat que l'illustre disparu a mené pour l'instauration de la démocratie et de l'État de droit en RDC.

Cette proposition de Conadé se justifie également, à en croire Moïse Moni Della, qui se dit héritier de la noble lutte du feu président Étienne Tshisekedi, par le fait qu'ayant élu domicile à Limete, le président de l'UDPS et « père de la démocratie congolaise » était devenu une référence pour cette partie de la ville-province de Kinshasa au point de se faire appelé « le sphinx de Limete ». « Ce serait là la meilleure façon de rendre un hommage mérité à cet illustre disparu dont les œuvres et la lutte resteront à jamais marquées d'une pierre blanche, comme c'est le cas de l'ex-président Kasa-Vubu et sa commune de résidence », a souligné le président de Conadé.