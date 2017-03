Congo-Brazzaville: Division 1/Zone centre sud - Sanga Balende vient à bout du FC Saint-Éloi Lupopo à Mbuji-Mayi

L'on rappelle que les trois premiers de cette zone se qualifieront de facto au Play-Off du championnat national de football. Et visiblement, Mazembe et Sanga Balende sont, on peut le dire, déjà qualifiés pour cette étape ultime de la plus prestigieuse compétition nationale de football.

Au terme d'une partie très disputée, les Anges et saints de la capitale congolaise du diamant l'ont emporté par un but à zéro. Le buteur maison de Sanga Balende, Lusiela Mande, a trouvé la faille au cœur de la défense des Cheminots de Lubumbashi à la 75e minute de jeu.

