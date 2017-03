Congo-Brazzaville: Formation - Clôture de l'atelier sur l'Itie

Débutés le 27 dernier, les travaux de cet atelier ont pris fin le 28 février dans la ville océane. Ces assises ont eu pour le thème «Renforcer l'engagement citoyen dans le contrôle des politiques publiques, à travers la promotion de la transparence, le suivi budgétaire, la lutte contre la corruption et les droits économiques et sociaux au Congo »

L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer le rôle de la société civile dans l'analyse et le suivi des politiques publiques et le contrôle citoyen de l'action publique. En plus du thème principal, d'autres sous-thèmes ont été développés par les participants au cours de cette rencontre sur l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE); la lutte contre la corruption au Congo : état des lieux, défis et perspectives; les droits économiques, sociaux et culturels ; les enjeux du suivi budgétaire.

Cet atelier s'est fixé divers objectifs, à savoir mobiliser les populations autour de la gestion transparente et responsable des revenus extractifs en mettant l'accent sur les enjeux de la norme de l'Itie, susciter une appropriation par les participants de l'Itie, de l'expérience congolaise et du débat sur la mise en œuvre des droits économiques et sociaux et des mécanismes de suivi des investissements publiques, renforcer les capacités du public cible en matière de lutte contre la corruption, vulgariser les droits économiques et sociaux, contribuer à l'amélioration des politiques publiques à travers le suivi budgétaire en impliquant les citoyens dans les activités de suivi des investissements publics dans les domaines de la santé et de la municipalisation accélérée, promouvoir les mécanismes innovants de lutte contre la corruption.

Au cours de ces travaux, les participants ont formulé quelques recommandations sur la vulgarisation de la loi des finances à tous les citoyens, l'audition des marchés publics, la prévention des sanctions à l'endroit des operateurs économiques véreux, l'attribution des marchés publics aux operateurs économiques ayant de l'expérience au niveau national, le suivi de l'exécution du budget en synergie avec les autres composantes de la société civile, l'association de la société civile en vue de l'élaboration du budget national, la dissémination de la déclaration des droits de l'Homme.

L'atelier a été aussi marqué par la mise en place d'un comité d'éveil chargé de mener des investigations sur le terrain relatives au niveau d'exécution des travaux de la municipalisation accélérée à Pointe-Noire, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de zéro à quinze ans, la gratuité des antirétroviraux chez les malades du VIH-sida et celle de la césarienne à travers les centres de santé de la ville océane.

Cette rencontre a été mise en œuvre par les ONG Rencontre pour la paix et les droits de l'Homme et Transparency international, avec l'appui financier de l'Union européenne. En plus de Pointe-Noire, ces genres d'ateliers ont déjà eu lieu à Brazzaville et dans d'autres localités de la partie septentrionale du Congo. La loi du Parlement numéro 5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées a été distribuée aux participants.