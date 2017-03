Congo-Brazzaville: Vie associative - Ucofem appelle à la mobilisation des femmes des médias pour la parité

L'appel a été lancé le 1er mars par la présidente de l'Union Congolaise des femmes de médias, Anna Mayimona, au cours d'un marathon organisé dans le cadre du 20e anniversaire de cette association prévue pour ce mois de mars.

La marche, qui a suivi comme itinéraire la place Assanef sur l'avenue du 24 Novembre en passant par les avenues Nyangwe et Huileries pour se clôturer à la place du Cinquantenaire, a permis aux femmes de médias de faire passer leur message à la communauté tant nationale qu'internationale qu'elles militent pour la parité 50/50 d'ici 2030 conformément aux objectifs du développement durable. Message qu'on pouvait lire sur des banderoles et des T-shirts : " Les femmes des médias se mobilisent autour des objectifs de développement durable pour une planète 50/50 d'ici 2030"," La parité est possible d'ici 2030".

Selon la présidente Anna Mayimona, à travers ce marathon, l'Ucofem se mobilise pour améliorer la situation de la femme dans les médias et atteindre la parité. "Parce que c'est l'objectif à atteindre d'ici 2030. Nous, en tant que femmes des médias, nous nous engageons également à atteindre cet objectif pour améliorer l'image de la femme des médias", a-t-elle dit.

Pourquoi avoir choisi le marathon, Anna Mayimona a répondu :"Le marathon a été choisi parce qu'il s'agit d'une activité dynamique. Nous voulons rester dans cette dynamique pour marcher et dire que nous avons totalisé 20 ans, mais nous ne nous arrêtons pas là. Il y a encore du chemin à faire et on a choisi le mois de mars pour marquer d'une manière particulière ce mois et nous engager davantage dans la promotion des droits de femmes dans les médias et par les médias. Nous marchons pour montrer notre engagement à la promotion de la parité dans les médias". Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Jean Boucard Kasonga Tshilunde, a donné le coup d'envoi de cette marche qui a regroupé non seulement les membres de l'Ucofem mais aussi des femmes d'autres associations des journalistes pour montrer que les femmes des médias sont toutes unies pour une cause : la promotion de la parité.

Jean Boucard Kasonga Tshilunde a encouragé les femmes des médias tout en leur demandant d'être solidaires à celles dont les images intimes sont publiées dans les réseaux sociaux par des gens sans loi ni foi. "Je vous demande de vous montrer plus solidaires à vos collègues qui sont victimes de réseaux sociaux. Cela ne fait pas honneur à la femme des médias. Nous devons ensemble condamner avec la dernière énergie cette manière d'instrumentaliser la femme, afin que les choses changent et que quand on amorcera la 21e année de l'Ucofem que la femme retrouve son honneur, sa crédibilité et sa confiance", a-t-elle déclaré. Présent au point de chute de cette marche, le représentant de l'Internews a souligné que son organisation travaille en partenariat avec l'Ucofem depuis 2011 dans la promotion de la parité dans les médias et par les médias. La marche organisée à Kinshasa s'est déroulée au même moment à Goma, Lubumbashi et Bandundu.