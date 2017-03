Congo-Brazzaville: ODD - Adapter les 17 objectifs au nouveau plan national de développement du pays

Quelques mois après le lancement par le Premier ministre Clément Mouamba des Objectifs du développement durable (ODD), la République du Congo vient de se doter d'une feuille de route pour la transposition des 17 ODD dans ses politiques de développement. Cette feuille de route met aussi l'accent sur l'implication des médias congolais dans la vulgarisation de l'agenda 2030.

La feuille de route pour la transposition des ODD dans les politiques de développement national du Congo, qui a été dévoilée le 24 février lors d'un atelier national, a été validée par le ministère du Plan, les acteurs de la société civile, des universitaires, des cadres ministériels, en partenariat avec des agences du système des Nations unies, ainsi que d'autres partenaires au développement.

L'atelier de présentation de la feuille de route qui s'est déroulé en présence de la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka-Babakas, visait à jeter les bases de la réflexion sur l'intégration des ODD à tous les niveaux, dans les politiques, stratégies et projets de développement au Congo.

Avec quinze volets d'action, la feuille de route pour la transposition des ODD dans le Plan national de développement 2017-2021 du Congo, souligne la nécessité de le contextualiser au plan national de développement 2017-2021 ; de prendre en compte des ODD dans le document prospectif vision 2036 ; d'appuyer les stratégies sectorielles...

Le processus ne se limite pas, cette feuille de route consacrée à l'adaptation aux ODD prévoit une série d'ateliers de renforcement des capacités des parlementaires et élus locaux ; des directeurs des études et de la planification des ministères sectoriels et des leaders des organisations de la jeunesse, afin qu'ils s'approprient réellement cette politique de développement.

Le Congo et les 192 Etats membres des Nations unies ont adopté en 2015 les 17 nouveaux objectifs de l'agenda pour le développement durable, avec pour engagement, d'ici à 2030, de mettre fin à la pauvreté et à la faim ; améliorer la santé et l'éducation ; bâtir des villes plus durables, combattre les changements climatiques et protéger les océans et les forêts.