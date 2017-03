Congo-Brazzaville: Division1 - Zone ouest - Pas de vainqueur entre FC Renaissance du Congo et FC MK

Avec un point supplémentaire, le FC Renaissance du Congo, tenu en échec par le FC MK, est déjà qualifié pour le Play-Off du 22e championnat national de football.

Le FC Renaissance du Congo et le FC MK de l'homme d'affaires Max Mokey Nzangi ont été à forces égales, le 28 février, au stade Tata-Raphaël en match de la 13e journée de la zone de développement ouest de la 22e édition du championnat national de football. Score de la partie : un but partout. Le Brésilien Silva a ouvert la marque pour le club orange de Kinshasa à la 28e minute, avant l'égalisation avant la fin de la première période par Likambo Mbau. Les dix-huit joueurs de Renaissance du Congo retenus par l'entraîneur ivoirien François Guei ont été Héritier Nke, Guy-Serge Mukumi Mulamba, Djuma Shabani, Bayide Djombe, Christian Ngimbi, Inonga Baka Hénoc, Nzungu Mafuana Mazowa, Mukoko Tunumbe Serge, Asumani Many Rashidi, le Camerounais Ayuk Taku Akwo, le togolais Lamine Diawara, les Brésilien Wanderley Ferreira Silva et Da Silva Christian, Manga Dianzenza Roddy, alias Sissoko, Cédric Kalombo Diba, alias Milimo, le Camerounais Alfred Mfongang, alias Sarkozy, Rashidi Musinga et Jésus Mukoko Ducapel. Avec désormais 33 points, le FC Renaissance du Congo a déjà composté son ticket pour le Play-Off de cette compétition.

Rappelons que dans cette zone de développement, V.Club est premier avec 39 points après sa victoire sur Shark XI FC par deux buts à zéro (buts de Yazid Atouba et Glody Ngonda). Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) est deuxième avec 37 points après son large succès sur AS Ndombe par sept buts à zéro (triplé de Vinny Bongonga, doublé de Tulengi et du Brésilien Ferreira). Dans cette zone, les trois places qualificatives pour la Play-Off sont d'ores et déjà prises par V.Club, DCMP et Renaissance du Congo. Ce dernier va évoluer pour la première fois à ce niveau de l'élite du football national.

Dans la zone de développement est, l'OC Bukavu Dawa a eu raison, le 27 février, au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu, du CS Makiso de Kisangani, par deux buts à un en match décalé de la 11e journée de cette zone. Dans cette zone, l'AS Dauphin noir de Goma est peut-être bien partie pour se qualifier au Play-Off, occupant la pole position jusque-là. Le team vert-noir-jaune de Goma compte 20 points avec un goal différence de +6, devant l'OC Bukavu Dawa, également 20 points avec un goal différence de +5. L'OC Muungano est troisième avec 17 points et un match à jouer contre CS Makiso le 5 mars à Bukavu.

Rappelons que dans la zone centre sud, le FC Simba de Kolwezi a battu la formation de New Soger de Lubumbashi par deux buts à zéro ; le TP Mazembe a dicté sa loi au CS Don Bosco par un but à zéro, une réalisation de Kévin Mondeko à la 73e minute. Signalons que c'était le premier match du nouvel entraîneur de Mazembe sur le banc, le technicien français Thierry Froger. Mazembe est leader de la zone avec 39 points avec un goal différence de +30. Sanga Balende se retrouve en deuxième position avec 36 points et un match en retard, pour un goal différence de +19. CS Don Bosco occupe la troisième position avec 33 points, devant Jeunesse Sportive Groupe Bazano (21 points), FC Saint-Éloi Lupopo (20 points), FC Lubumbashi Sport (18 points), FC Simba de Kolwezi (14 points), Océan Pacifique (14 points), AC Dibumba (13 points), et New Soger comme lanterne rouge (4 points).

La Ligue nationale de football a programmé d'autres rencontres pour le 1er mars et le 2 mars dans la zone centre sud, notamment mercredi Océan Pacifique contre JS Groupe Bazano, SM Sanga alende opposé au FC Saint-Eloi Lupopo et jeudi, Lubumbashi sport confronté au TP Mazembe.