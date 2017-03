Congo-Kinshasa: Début des travaux d'aménagement du lieu d'inhumation de Tshisekedi

Les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo (RDC) ont… Plus »

Certains curieux et sympathisants de l'UDPS, informés du début des travaux sont descendus ce matin devant le cimetière de la Gombe pour se rendre compte de l'effectivité des travaux et des dimensions de l'espace.

Près d'une centaine d'ouvriers travaillent pour rendre le caveau opérationnel dans deux semaines. Ce carré spécial d'une superficie de plus ou moins 500 mètres carré a été créé par un arrêté du gouverneur et de façon spéciale, parce que le cimetière de la Gombe était désaffecté.

« Là nous sommes en pleins travaux d'aménagement du carré spécial qui contiendra le caveau où sera inhumé M. Etienne Tshisekedi et sur lequel, quelques temps après son inhumation, un mois ou des semaines, on va ériger un mausolée en son honneur », renseigne Boneyk Kimina.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.