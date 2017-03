On l'a vu avec la révolution tunisienne considérée comme essentiellement non violente et qui, par suite de manifestations et de sit-in durant quatre semaines entre décembre 2010 et janvier 2011, a abouti au départ du président tunisien d'alors, Zine el-Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 1987.

Peut-on parler de « social » dans un pays où grimpent, presque chaque semaine, les prix des denrées de première nécessité ? Assurément non ! Du reste, c'est le lieu d'en appeler à la responsabilité du pouvoir togolais. Car des émeutes du genre peuvent amener très loin, dans un pays où les ressentiments, du fait de l'incurie et des turpitudes des gouvernants, sont très profonds.

Ce qui était au départ un simple mouvement d'humeur a vite dégénéré en scènes de violences et risque de prendre des proportions encore plus inquiétantes dans la mesure où le gouvernement n'entend pas revenir sur sa décision.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.