Maroc: Agadir accueille une conférence internationale sur les enjeux de la sécurité numérique

Les enjeux nés des évolutions des usages numériques et des menaces qui y sont liées ainsi que les questions relatives à la gouvernance et la régulation de l'univers numérique seront au cœur d'une conférence internationale qui se tiendra les 3 et 4 mars courant. Experts du domaine, juristes, criminologues, universitaires et managers prendront part à cet événement organisé à l'initiative de la Cour d'appel d'Agadir, la Cour de cassation, l'Observatoire international de recherches criminelles et de gouvernance sécuritaire et du Centre international d'expertise et de conseils.

Dans une présentation, les organisateurs de cette rencontre rappellent l'importance stratégique de la protection de l'information dans un monde où les nouvelles technologies de communication jouent un rôle de premier plan dans les différentes facettes de la vie avec un impact aux niveaux économique, social, juridique, administratif mais aussi éthique, évoquant en outre les défis que pose cette révolution numérique pour garantir la souveraineté nationale, préserver les libertés individuelles et la vie privée et contrer les actes de cybercriminalité.

L'accent sera également mis sur la sécurité des systèmes d'information indispensable pour la confiance numérique propice à la stabilité des Etats, au développement économique et à la protection des citoyens. Durant les deux jours, le débat portera sur le droit à une protection de l'individu et des données dans l'univers numérique ainsi que sur la gouvernance et la régulation de l'univers numérique. Selon les organisateurs, un hommage sera rendu à cette occasion à des personnalités du monde judiciaire.