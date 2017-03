Afrique: CAN U 20 - La Zambie qualifiée, victoire obligatoire pour la Guinée, le Mali et l'Egypte

Lusaka (Zambie) - L'équipe de la Zambie des moins de 20 ans a signé sa deuxième victoire dans la CAN des moins de 20 ans en surclassant 6-1 ce mercredi celle du Mali et assuré dans la foulée sa qualification en demi-finale de la compétition et de la Coupe du monde de la catégorie, prévue en mai-juin en Corée du Sud.

Menée au score dès la 6-ème minute après l'ouverture du score du défenseur malien Abdoul Karim Danté, la Zambie n'a mis que 2 minutes pour recoller au score et finir par l'emporter très largement.

Au total, la Zambie a marqué 3 buts par mi-temps pour assurer sa qualification en demi-finale avant le 3-ème match contre l'Egypte et obtenir dans la foulée, celle en phase finale du Mondial de la catégorie.

Les quatre demi-finalistes de la CAN des moins de 20 ans (26 février au 12 mars) représenteront l'Afrique à la Coupe du monde. En dépit de sa lourde défaite (1-6), le Mali est encore en course pour la qualification, même s'il n'a plus son destin en main.

Avec un seul point au compteur après son nul du premier match contre l'Egypte (0-0), il doit battre la Guinée lors du 3-ème match et espérer que l'Egypte ne batte pas la Zambie.

L'Egypte, qui a fait match nul contre la Guinée en première heure (1-1), est la mieux classée des trois autres équipes, même si elle doit affronter, lors du dernier match, le pays organisateur.

Entre la Guinée et le Mali, les deux représentants de l'Afrique de l'Ouest, il n'y aura pas de calcul possible, puisqu'il faut gagner et espérer un faux pas de l'Egypte.

Voici la situation dans la groupe A : 1-ère Zambie 6 points (+5), 2-ème Egypte 2 points, 3-ème Guinée 1 point (-1), 4-ème Mali 1 point (-5).