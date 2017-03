Sénégal: Ziguinchor - Un forum sous-régional pour analyser le vécu des femmes dans les zones de conflit

"Ce sont les femmes qui souffrent le plus dans un conflit armé. En Casamance, les femmes ont vécu des cas de violences de toutes sortes avec des déplacements massifs, des femmes veuves, démunies et marginalisées, des pertes de terres, et surtout, de leur liberté économique", a rappelé Ndèye Marie Thiam, coordonnatrice de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance.

"Cette rencontre a pour objectif général de faire l'état des lieux de la situation des femmes dans les conflits et la construction de la paix en Sénégambie méridionale et d'identifier les difficultés vécues par les femmes dans les conflits, dans les zones transfrontalières", a expliqué Boubacar Kanté, coordonnateur de ce projet à Enda Diapol.

A l'initiative de l'ONG "Enda Diapol", cette rencontre axée sur le thème "Femmes dans les situations de conflit et la construction de la paix en Sénégambie méridionale", a réuni des organisations féminines de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Sénégal.

Ziguinchor — Plusieurs organisations féminines et de la société civile ont pris part, lundi à Ziguinchor (sud), à un forum régional visant à identifier et analyser les difficultés des femmes dans les zones de conflit, en vue de la construction d'une paix durable dans la Sénégambie méridionale, a appris l'APS.

