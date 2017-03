Sénégal: Macky Sall veut des stratégies adéquates contre la délinquance

Dakar — Le chef de l'Etat a demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministre des Forces armées, mercredi en Conseil des ministres, "de déployer, dans toutes les localités du Sénégal, les stratégies adéquates ainsi que les moyens de prévention et d'intervention nécessaires, afin de juguler la recrudescence de la délinquance", a appris l'APS.

Lors de la réunion du Conseil des ministres, Macky Sall a rappelé "la mission régalienne de l'Etat, d'assurer la sécurisation des personnes et des biens".

Il a demandé au gouvernement "de développer, en relation avec les acteurs économiques et sociaux, des actions significatives de présence sur le terrain et une communication de proximité".

L'objectif est d"améliorer la couverture sécuritaire, notamment des établissements financiers, des pharmacies, des marchés, des centres commerciaux et artisanaux, des boutiques et autres magasins de produits et d'articles de luxe".

Le chef de l'Etat a invité le gouvernement à "renforcer le cadre d'exercice et de contrôle des entreprises de sécurité privée et à mettre en œuvre, sans délai, un plan national consensuel de lutte contre la délinquance".