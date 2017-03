Congo-Kinshasa: Le refus d'appliquer l'Accord politique du 31 décembre 2016, une menace contre la Paix

Il s'agit de la ville de Kinshasa, le Haut-Katanga, le Tangnyika, le Kasaï Central, le Kasaï Oriental, le Kongo-Central, l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Par ailleurs, des mouvements rebelles, des milices et autres groupes armés refont surface, au détriment de la paix.

En ce qui concerne la stabilité du pays, les chercheurs de l'IRDH constatent que toutes les institutions publiques ont besoin de reconquérir leur légitimité et légalité. Les mandats des sénateurs ont déjà expiré depuis 2012, celui du Chef de l'Etat a expiré en décembre 2016 et ceux des députés nationaux depuis février 2017.

Les chercheurs de l'IRDH attirent l'attention du Président de la république et sa famille politique qu'il est de leur obligation primaire de faciliter le processus de mise en œuvre dudit Accord, notamment par la nomination du Premier ministre chargé de former le gouvernement ayant pour priorité, l'organisation des élections prévues au cours de l'année 2017.

En effet, les chercheurs de cette ONGDH sont profondément préoccupés par la menace contre la paix, la sécurité et la stabilité de la RDC générée par la mauvaise foi des animateurs des institutions publiques membres de la Majorité présidentielle, qui font une interprétation inexacte, à dessein, des points III.3.1 ; V.I. et VI.2.2 de l'« Accord Politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa », portant respectivement sur le mode de désignation du Premier ministre, les mesures de décrispation politique et l'animation de la Présidence du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA).

