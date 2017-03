Gabon: Présidentielle gabonaise - Après le braquage électoral, Ali veut négocier

Une réforme tout bénéf, comme ce fut le cas au Burkina où les changements politiques et constitutionnels consécutifs à la mort de Norbert Zongo avaient permis à l'ex-président Blaise Compaoré de se refaire une virginité politique. Et c'est ce qui pourrait arriver au Palais du bord de mer si l'opposition et la société civile n'ouvrent pas œil... et le bon.

Son absence ne devrait pas empêcher que des propositions hardies soient faites, même s'il existe tout de même un risque de voir la main tendue se transformer en véritable attrape-nigaud, car le tout ne sera pas, s'agissant par exemple de la mère de toutes les réformes, de se contenter d'une limitation de la durée et du nombre des mandats présidentiels, si c'est pour qu'ensuite sous prétexte de non rétroactivité, Ali Bongo voit ses compteurs remis à zéro.

Parmi celles-ci, le nombre et la durée des mandats présidentiels, le redécoupage des circonscriptions et la relecture de la loi électorale dans son ensemble. Ainsi, les actes du dialogue devraient ensuite avoir force de loi.

Pirouette cacahuète ! Autant dire un braquage électoral qui, à lui seul, plongera le pays dans le chaos. Bâtiments officiels incendiés, violences et actes de vandalisme, répression et nombreuses arrestations dans les rangs de l'opposition...

On se souvient en effet du « Haut-Ogooué-gate » du nom du fief des Bongo où le candidat du Parti démocratique gabonais avait réussi l'exploit de rafler presque 100% des voix sur un taux de participation frôlant lui aussi les 100% et cela, alors que les chiffres des huit autres provinces donnaient déjà l'avantage au candidat unique de l'opposition, Jean Ping, qui sera coiffé au poteau par 49,80%.

Il aura fallu deux semaines aux membres du comité ad hoc mis en place par le gouvernement gabonais dans la perspective du dialogue inclusif, pour accorder leurs violons. Après la présentation samedi dernier des conclusions des différentes commissions, le rapport final a été formellement adopté ce lundi et les travaux préparatoires ont logiquement pris fin le lendemain. Il ne reste plus qu'à remettre officiellement le document de 28 pages au président Ali Bongo Ondimba à qui il reviendra de fixer la date pour le début effectif des pourparlers.

