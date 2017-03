Gambie: Adama Barrow effectue son premier déplacement de chef d'Etat à Dakar

Tout comme on parlait de déstalinisation en Russie, après la chute de Vissarionivitch Djougachvili… Plus »

Adama Barrow et Macky Sall vont donc multiplier les entretiens pour évoquer la construction du pont Sénégambia, la lutte contre le trafic de bois et sans aucun doute acter via des accords les annonces faites ces dernières semaines.

Si certains voient ce rapprochement comme la mise sous tutelle de la Gambie par le Sénégal, de nombreux observateurs estiment, au contraire, que les deux Etats sont en mesure de créer un véritable pôle de stabilité dans la sous-région, un pôle démocratique, économique anglophone et francophone. La reprise d'échanges économiques stables et permanent entre les deux Etats sont pour le moment la priorité.

Adama Barrow l'avait promis. Il effectuera son premier déplacement de chef d'Etat à partir de ce jeudi à Dakar. Une visite officielle de 3 jours avec au menu de multiples entretiens et rendez-vous et la signature de nouveaux accords de coopération.

