Algérie: Evocation à Oran des qualités et œuvres du chahid Larbi Ben M'hidi

Oran — Les qualités et œuvres du chahid Larbi Ben M'hidi, un des artisans du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, ont été évoquées lors d'une rencontre organisée au siège du quotidien "El Djoumhouria" à Oran par l'association "Mechaal Echahid".

Le moudjahid Ali Cherif, un des compagnons du chahid a affirmé que le héros Larbi Ben Mhidi était un exemple de courage, de résistance et de fidélité pour ses compagnons d'armes et que son parcours combattant est un modèle de sacrifice et d'abnégation.

Le conférencier s'est étalé longuement sur la sagesse de ce martyr et son sens de gestion, de mobilisation et de planification des opérations militaires contre les forces coloniales françaises, lors de cette rencontre initiée en collaboration avec le quotidien "El Djoumhouria" à l'occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de sa mort.

Cette évocation a permis de revisiter des hauts faits et événements "décisifs et importants" ayant marqué la guerre de libération nationale dont le congrès de la Soummam, où Ben M'hidi avait joué un grand rôle dans sa réussite avec sa sagesse, sa capacité de rassembler et son sens d'organisation, a témoigné le moudjahid Ali Cherif rappelant son œuvre de cohésion et d'union nationale entre toutes couches de la société algérienne, ainsi que les valeurs de solidarité qui l'animaient.

La rencontre a été également mise à profit pour honorer la famille du chahid Larbi Ben M'hidi.

Né en 1923 dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, le chahid a adhéré en 1942 au Parti du peuple (PPA) avant d'être arrêté et emprisonné à la suite des massacres du 8 mai 1945.

Il fut parmi les premiers ayant rejoint les rangs de l'Organisation secrète (OS) en 1947 pour devenir un de ses éléments les plus importants en assumant plusieurs responsabilités au mouvement national. En outre, il joua un rôle efficace au groupe historique des 22.

Sa célèbre expression "jetez la révolution à la rue et le peuple l'étreindra", a eu un écho et un effet déterminants et encourageants dans la préparation et le déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale.

Il fut le premier commandant de la wilaya V historique et assuma la responsabilité de coordination et d'exécution du haut commandement de la révolution. Arrêté et emprisonné en février 1957, il fut exécuté en début mars 1957 après avoir subi les affres de la torture.