Afrique: Elections à la CAF - Le vent commence à tourner en faveur d'Ahmad

Ahmad pourrait-il battre Issa Hayatou le 16 mars prochain à Addis-Abeba lors des élections à la présidence de la CAF ? Les avis sont aujourd'hui partagés alors qu'il y a deux ou trois semaines, on ne donnait pas cher la peau du candidat malgache dans un duel comparé à celui de David et Goliath et où Ahmad n'a aucune chance.

Issa Hayatou a-t-il les moyens de rester au trône de la CAF ? C'est une évidence qu'il a de gros moyens pour faire basculer la balance de son côté.

Mais est-ce suffisant pour contrer le clan Ahmad qui ne chôme pas pour rappeler à toutes les fédérations qu' Issa Hayatou, le seul rescapé des hommes de Joao Havelange et même de Sepp Blatter, a fait son temps et qu'après 30 années de règne, le bon sens veut qu'il prenne enfin la porte de sortie.

La guerre des chiffres. Ces derniers jours, on assiste, pourquoi avoir peur du mot, avec bonheur, à un regain de vitalité des partisans d'Ahmad.

Une campagne rythmée par les contradictions pour ne citer que les chiffres des participants à la fête d'anniversaire du président de la Fédération zimbabwéenne et nouveau président du COSAFA, le Dr Philip Chiyangwa, à Harare.

La CAF avait en effet parlé d'une douzaine de présidents contre une trentaine selon les médias sur place lors de cette fête interdite par la CAF qui par le truchement de son SG, Hicham El Amrani, avait fait savoir qu'elle n'appréciait pas.

Mais comme n'est Chiyangwa qui veut, le Zimbabween a bravé l'interdiction allant jusqu'à s'offrir le luxe de compter parmi ses invités de marque le président de la FIFA, Gianni Infantino en personne, mais aussi la SG Fatma Samoura.

Ahmad a le soutien de la FIFA. Cette présence de Gianni Infantino à Harare offrirait alors toutes les garanties à Ahmad qui, au pire, ne sera pas ridicule avec le vote des pays membres du COSAFA, soit 14 voire un peu moins devant des pays indécis telles les Comores.

Si on y ajoute l'important soutien du président de la fédération sud-africaine, Dany Jordan, ou encore celui très précieux du Nigérian Amadjou Pinnick, alors il y a lieu d'être optimiste.

Car même sans le dire ouvertement Gianni Infantino ne va pas plaider pour Issa Hayatou qui avait fait voter le Cheikh Salman lors des élections de la FIFA en février 2016.

Et Ahmad ou même un autre, la logique veut que le patron de la FIFA choisisse dans sa logique à lui le camp opposé au Camerounais. Comme ils ne sont plus que deux le 16 mars à Addis, le choix de la FIFA est donc des plus clair.

Un choix qui s'explique aisément d'autant plus qu'en 30 ans de présence, Issa Hayatou n'a apporté rien de concret au football africain.

Et cela, tous les présidents des fédérations africaines le savent même ceux qui gravitent autour de lui notamment ceux de la RDC, du Cameroun mais aussi de la Côte d'Ivoire.