Gabon: La carence d'essence perturbe la circulation à Libreville

Au cours d'une réunion d'information technique initiée mercredi par le ministre avec toute la chaîne de distribution du carburant, des assurances ont été données aux automobilistes pour que la situation revienne à la normale à Libreville ce jeudi et le samedi à Port-Gentil, deuxième ville du pays et capitale économique.

Pour expliquer la carence de carburant dans les stations-service de Libreville, le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Pascal Houangni Ambourouet, a déclaré à la presse qu'elle est consécutive à l'arrêt du «reformeur» de la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), suite à une panne technique qui a stoppé la production et ralenti l'approvisionnement nécessaire en carburant.

A la suite d'un arrêté signé le 28 février par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures et le ministère de l'Economie, le nouveau barème des prix de vente des produits pétroliers est applicable dès le 2 mars.

