Les loyers des bases américaine (4 000 hommes) et chinoise seraient respectivement deux et trois fois supérieurs.

Les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ) ont été déployées récemment en Centrafrique, en Irak, au Yémen et au Mali. Djibouti, c'est aussi un poste décisif pour sécuriser le commerce d'hydrocarbure, et le point d'entrée des câbles de communication vers l'Afrique de l'Est.

La 13e demi-brigade de la Légion étrangère rejoint Abou Dhabi, l'hôpital militaire Bouffard est rétrocédé à Djibouti mais les bases aériennes et navales sont maintenues ainsi que le 5e régiment interarmées (héritier du bataillon des somalis), quatre hélicoptères Puma, une Gazelle et quatre Mirage 2000-5.

Présente à Djibouti depuis plus d'un siècle et demi, l'armée française s'y maintient depuis l'indépendance par un accord de coopération militaire. Un accord revu à plusieurs reprises, avec récemment une réduction des effectifs, mais qui comprend toujours une clause d'assistance automatique en cas de déstabilisation du régime.

La visite officielle du président djiboutien en France s'est achevée mercredi soir 1er mars, une visite tournée vers les questions économiques et de défense. Mercredi, Ismail Omar Guelleh a rencontré (avec une délégation de ministres et chefs d'entreprises) le patronat français au siège du Medef avant de s'entretenir avec le président du Sénat français puis avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, l'occasion de s'assurer du maintien du partenariat franco-djiboutien.

