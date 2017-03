Somalie: Pour Farmajo, la sécheresse est une «catastrophe nationale»

Si la sécheresse touche toute la région, le manque d'infrastructures rend les Somaliens plus vulnérables que leurs voisins kényans et éthiopiens, affirme Vincent Lelei, coordonnateur adjoint pour les affaires humanitaires des Nations unies. Selon lui, l'annonce du président somalien est positive.

« Là-bas, on voit des cadavres d'animaux partout le long des routes », rapporte un humanitaire de retour de Somalie. Dans certaines zones du nord du pays, au Somaliland et au Puntland, près de la moitié du bétail a succombé au manque d'eau et de nourriture, et les habitants ont maintenant peur pour leur vie.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.