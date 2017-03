Algérie: Théâtre d'Oran - Animation variée en faveur des enfants

Le programme d'activités du TRO comprend aussi des variétés musicales à l'occasion de la Journée internationale de la Femme et des comédies pour le public adulte, dont "El-Ghalta" (l'erreur) écrite par Saïd Fahssi et mise en scène par Moulay Meliani.

La mise en scène de cette œuvre est signée Cheggag Safia, première femme à diriger une pièce théâtrale pour le compte du TRO, rappelle-t-on. Les petits se délecteront encore avec d'autres représentations d'intérêt pédagogique mettant en valeur l'importance de la nature, de l'environnement et des notions de solidarité et d'amitié.

Des séances quotidiennes, y compris le week-end, sont proposées dans ce contexte aux petits, les invitant à plonger dans le monde de la jungle avec ses animaux féroces et ses insectes, outre des spectacles de magie et de marionnettes.

